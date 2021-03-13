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أرمينيا.. الرئيس ورئيس الوزراء يبحثان إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

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أرمينيا.. الرئيس ورئيس الوزراء يبحثان إجراء انتخابات تشريعية مبكرة
Reuters
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عقد الرئيس الأرمني آرمين ساركيسيان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان اجتماعا اليوم السبت، تطرق إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

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وقالت الرئاسة الأرمنية في بيان لها إن ساركيسيان وباشينيان بحثا "الأوضاع الراهنة في البلاد وسبل تسويتها وتجاوز الأزمة السياسية الداخلية".

وأضاف البيان أنه "في هذا السياق تطرق الطرفان إلى إجراء انتخابات مبكرة كوسيلة لحل المشكلة".

وشهدت المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي مناوشات متفرقة بين الشرطة ومعارضين لباشينيان، احتشدوا هناك في محاولة لمنع رئيس الوزراء من حضور الاجتماع مع الرئيس.

وفي وقت سابق، رفض سركيسيان مرتين مقترح باشينيان تعيين الجنرال أرتاك دافتيان رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للجيش الأرمني، بعدما عزل باشينيان سلفه على خلفية دعوته الحكومة ورئيسها للاستقالة.

المصدر: وكالات

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