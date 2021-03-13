اضطرابات اجتماعية في ميناء إيراني بعد حادثة قتل مهرب وقود

أكدت السلطات الإيرانية أن ميناء كوهستك الواقع في غرب البلاد شهد اضطرابات اجتماعية، بعد حادثة مقتل مهرب وقود برصاص خفر السواحل.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم السبت عن قائد خفر السواحل في محافظة هرمزغان، حسين دحكي، تصريحه بأن مجموعة من الناس (لم يحدد حجمها) اعتدت على مقر خفر السواحل في كوهستك.

وذكر المسؤول أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من عناصر خفر السواحل، وإلحاق أضرار بسيارات وقوارب ومعدات، مضيفا أن الاشتباكات توقفت مساء أمس ويسود الهدوء المنطقة منذ ذلك الحين.

وحمل دحكي "عناصر تخريبية معارضة" المسؤولية عن تأجيج التوتر في المنطقة من خلال تداول مواد استفزازية في الإنترنت بشأن حادثة أسفرت صباح أمس عن مقتل شخص برصاص خفر السواحل، خلال عملية توقيف قارب يعمل على تهريب الوقود.

وذكرت "فارس" أن الضحية سوري في سن 31 عاما.

ويأتي ذلك على خلفية اضطرابات اجتماعية ملموسة شهدتها في فبراير محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، بعد مقتل اثنين على الأقل من مهربي الوقود جراء حادثة أمنية عند حدود باكستان.

المصدر: فارس