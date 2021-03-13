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"السبع" قلقة من عزم الصين تغيير النظام الانتخابي في هونغ كونغ

أخبار العالم

Reuters
مجموعة السبع، أرشيف
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أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، عن "قلقهم الشديد" إزاء ما وصفوه بأنه "قرار الصين لتقويض العناصر الديمقراطية بشكل أساسي للنظام الانتخابي في هونغ كونغ".

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وأصدرت مجموعة الدول السبع بيانا نشره وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على "تويتر"، قائلا، إن القرار الأخير لتغيير النظام الانتخابي في هونغ كونغ يشير إلى أن السلطات في الصين مصممة على التخلص من الأصوات والآراء المعارضة في هونغ كونغ.

وجاء في البيان "ندعو الصين وسلطات هونغ كونغ لاستعادة الثقة في المؤسسات السياسية بهونغ كونغ، وإنهاء القمع غير المبرر لمن يروجون للقيم الديمقراطية ويدافعون عن الحقوق والحريات".

وكان البرلمان الصيني وافق يوم الخميس على مشروع قرار لتغيير النظام الانتخابي في هونغ كونغ، وزيادة تقليص التمثيل الديمقراطي في مؤسسات المدينة وإدخال آلية لفحص ولاء السياسيين لبكين.

 

المصدر: رويترز

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