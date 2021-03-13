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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في مقدونيا الشمالية

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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في مقدونيا الشمالية
Reuters Phil McCarten
صورة من الأرشيف
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أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر ضربت مقدونيا الشمالية.

وأشار المركز إلى أن الهزة تم رصدها الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي مساء الجمعة.

وأضاف أن مركز الهزة كان على بعد 18 كم عن مدينة غوستيفار التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف شخص شمال غربي البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات نتيجة الهزة.

المصدر: RT

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