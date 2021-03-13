هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في مقدونيا الشمالية

أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر ضربت مقدونيا الشمالية.

وأشار المركز إلى أن الهزة تم رصدها الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي مساء الجمعة.

وأضاف أن مركز الهزة كان على بعد 18 كم عن مدينة غوستيفار التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف شخص شمال غربي البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.0 in Republic of North Macedonia 42 min ago pic.twitter.com/flgYiKBN1t — EMSC (@LastQuake) March 12, 2021

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات نتيجة الهزة.

المصدر: RT