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بلينكن وغوتيريش يبحثات انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي

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بلينكن وغوتيريش يبحثات انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة إطلاق تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الجمعة، إن بلينكن دعا خلال الاتصال الذي تم يوم الخميس إلى "تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية وإنهاء الفظائع واستعادة السلام في إثيوبيا".

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الأمم المتحدة وواشنطن تطالبان القوات الإريترية بمغادرة إقليم تيغراي الإثيوبي
الأمم المتحدة وواشنطن تطالبان القوات الإريترية بمغادرة إقليم تيغراي الإثيوبي

وقالت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع إن قوات إريترية تنشط في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وهناك تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن ارتكاب فظائع بالإقليم.

وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد دعتا القوات الإريترية في وقت سابق لمغادرة إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعا مسلحا بين المتمردين والقوات الاتحادية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز

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