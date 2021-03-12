عائلة جورج فلويد تتوصل إلى تسوية وستحصل على مبلغ مالي كبير من التعويضات

أعلن في واشنطن أن ذوي المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد الذي قتل على أيدي الشرطة في 25 مايو 2020 أثناء اعتقاله في مينيابوليس، سيحصّلون تعويضات كبيرة عن مقتل فقيدهم.

وأفاد مراسل RT في واشنطن مساء يوم الجمعة، بأن عائلة جورج فلويد توصلت إلى تسوية سيحصلون بموجبها على مبلغ قدره 27 مليون دولار في الدعوى المدنية مع مدينة مينيابوليس والضباط المتورطين في مقتل فلويد.

يذكر أن قضية "جورج فلويد" أثارت ضجة عالمية كبيرة إثر التوقيف الوحشي من جانب الشرطة الذي أدى إلى مقتله، وشهدت تضامنا واسعا من قبل الشعب الأمريكي والعالم.

وعانت الولايات المتحدة من موجة غضب واحتجاجات عارمة لمدة أسابيع تنديدا بهذا العمل الذي وصفه الكثيرون بالـ"عنصري"، وقالوا إن الشرطة تعاملت بهذه الوحشية مع فلويد بسبب بشرته السمراء.

المصدر: RT + وكالات