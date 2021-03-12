أوكرانيا.. اصطدام مقاتلة "ميغ-29" بسيارة (صور)

أعلن الجيش الأوكراني ووسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن مقاتلة "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أصيبت بأضرار بعد اصطدامها بسيارة.

وقال مركز قيادة القوات الجوية في بيان له إن سيارة اصطدمت بالطائرة أثناء سحبها إلى مربض للطائرات مساء الأربعاء، مما أدى إلى نشوب حريق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاتلة المتمركزة في قاعدة جوية قرب العاصمة كييف، أصيبت بأضرار كبيرة بمحركها وهيكلها.

UKRAINE: A captain in the Ukrainian armed forces accidentally struck a Mig-29 aircraft with his car yesterday. The aircraft was destroyed. pic.twitter.com/qZz27gUNNS — DGAO Directorate PSF (@AODirectorate) March 12, 2021

At the airfield of the city of Vasilkov in the Kiev region, a drunken captain of the Armed Forces of Ukraine rammed a MiG-29 fighter in his car. The plane caught fire after the collision pic.twitter.com/yWTZXTNXdq — ZOKA (@200_zoka) March 12, 2021

المصدر: "رويترز"