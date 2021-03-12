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أوكرانيا.. اصطدام مقاتلة "ميغ-29" بسيارة (صور)

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أوكرانيا.. اصطدام مقاتلة
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أعلن الجيش الأوكراني ووسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن مقاتلة "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أصيبت بأضرار بعد اصطدامها بسيارة.

وقال مركز قيادة القوات الجوية في بيان له إن سيارة اصطدمت بالطائرة أثناء سحبها إلى مربض للطائرات مساء الأربعاء، مما أدى إلى نشوب حريق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاتلة المتمركزة في قاعدة جوية قرب العاصمة كييف، أصيبت بأضرار كبيرة بمحركها وهيكلها.

المصدر: "رويترز"

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