نقل الرئيس الأرمني إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن كورونا

أكد مكتب الرئيس الأرمني، آرمين ساركيسيان، أنه نقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن إصابته أوائل العام الجاري بفيروس كورونا المستجد.

وصرحت مساعدة رئيس الجمهورية أسميك بيتروسيان لوكالة "سبوتنيك-أرمينيا" اليوم الجمعة بأن ساركيسيان يخضع لفحوصات في مركز طبي بالعاصمة يريفان.

ونفت مساعدة الرئيس صحة تقرير نشرته صحيفة "غراباراك" الأرمنية في وقت سابق من اليوم، مفاده أن سبب نقل ساركيسيان إلى المستشفى يعود إلى مشاكل قلبية ويخضع حاليا لعملية زرع دعامة تاجية.

المصدر: سبوتنيك-أرمينيا