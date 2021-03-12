أذربيجان تسجل لقاح "سبوتنيك V"

أجازت وزارة الصحة في أذربيجان استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للتطعيم ضد فيروس كورونا في أراضي البلاد، لتصبح أذربيجان الدولة الحادية والخمسين التي أقرت اللقاح الروسي.

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وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة إنه "تم تسجيل سبوتنيك V في عشرات الدول وإنه يستخدم بنجاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، مما يدل على فعاليته العالية".

وأضافت الصحة الأذربيجانية أن "مفاوضات تجري لاستيراد هذا اللقاح في المستقبل القريب".

وأطلقت أذربيجان حملة التطعيم ضد كورونا في 18 يناير باستخدام لقاح CoronaVac الذي تنتجه شركة Sinovac Biotech الصينية.

المصدر: وكالات