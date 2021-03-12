زلزال قوي يهز وسط اليونان
أكد خبراء المسح الجيولوجي، أن زلزالا قويا هز اليوم الجمعة وسط اليونان.
وذكر مركز GFZ الألماني لبحوث علوم الأرض، ومقره في بوتسدام، أن الزلزال الذي وصلت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
Significant #earthquake#Greece: magnitude 5.6, 9 km NNE of Verdikoússa, Greece, depth: 10 km https://t.co/es7YzOP7AXpic.twitter.com/qquXtigQ9r— Earthquakes Today (@eqtoday) March 12, 2021
وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي قدرت قوته بـ5.6 درجة وقع على بعد تسعة كيلومترات عن بلدة فيرديكوسا.
Magnitude 5.6 #earthquake in central #Greece 25 minutes ago. Powerful signal from station IV.SCTE in southern Italy, courtesy of @IngvTerremoti2https://t.co/niGHDc531Hpic.twitter.com/I99IM2Y6YP— Dr. Steven J. Gibbons (@stevenjgibbons) March 12, 2021
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وشهدت المنطقة نفسها الأسبوع الماضي زلزالا قويا ألحق ضررا بمئات المباني، وأجبر العديد من الناس على مغادرة ديارهم واللجوء إلى مأوى مؤقت منحته الحكومة.
المصدر: رويترز + RT