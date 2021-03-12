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الولايات المتحدة تدين الصين لارتكابها انتهاكات بحق الإيغور والتبت

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الولايات المتحدة تدين الصين لارتكابها انتهاكات بحق الإيغور والتبت
Reuters
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دانت واشنطن انتهاكات الصين للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك ما وصفته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في منطقة شينغيانغ ضد الإيغور والقيود الشديدة في التبت.

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وقال مارك كاساير القائم بالأعمال الأمريكي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "ندين احتجاز سلطات هونغ كونغ لنشطاء ديمقراطيين لممارستهم حقوقهم وحرياتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري".

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس أن مسؤولين أمريكيين سيثيرون قضية "الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة من عرقية الأيغور في الصين، في محادثات مع مسؤولين صينيين في ألاسكا الأسبوع المقبل.

المصدر: رويترز

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