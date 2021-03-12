قآني: سنحطم الجدار الذي يحيط بإسرائيل

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، إن "الكيان الإسرائيلي يحيط اليوم نفسه بجدار لكن عليه أن يثق بأننا سندمر حتى ذلك الجدار".

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى "شهداء خيبر"، اعتبر أن "الولايات المتحدة أثبتت للعالم باغتيالها القائد قاسم سليماني أنها مجرمة"، مشددا على أن "صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب".

وأشار العميد قآني إلى أن "قوات المقاومة تتصدى حول العالم اليوم بأيدي خاوية للمستكبرين المدججين بالسلاح"، معتبرا أن "المقاومة الفلسطينية واليمنية تصنعان اليوم الصواريخ بأيد خاوية".

وأضاف: "المقاتلون اليمنيون أذهلوا العالم بشنهم ثماني عمليات ناجحة خلال أقل من عشرة أيام مستهدفين مواقع النظام السعودي".

المصدر: وكالة "مهر"