مسؤول ياباني: "سبوتنيك V" يجب أن يخضع للتجارب السريرية في اليابان نفسها

قال أمين عام الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، للصحفيين اليوم، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، يجب أن يخضع للتجارب السريرية في اليابان نفسها.

وأضاف كاتو، أنه لا يتوقع أن يتم تنفيذ هذه التجارب في الوقت الحالي.

وتابع كاتو موضحا: "بشكل عام، لكي يسمح بترويج أي لقاح ضد فيروس كورونا في اليابان، يجب أن يخضع هذا اللقاح لتجارب سريرية في بلادنا".

وأكد كاتو، على أنه لم تتم حتى الآن مثل هذه التجارب على اللقاح الروسي، ولا توجد دلائل بعد على أنها ستجري.

ونوه المسؤول الياباني، بوجود تبادل للمعلومات حول وباء كوفيد-19، بين وزارة الصحة في بلاده والسفارة الروسية.

في وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، أن الحكومة الروسية تعرض على اليابانيين، توريد لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: نوفوستي