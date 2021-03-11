الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

أعلنت الشرطة الأمريكية فجر اليوم الخميس أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع جراء إطلاق نار وقع في أكبر مدن ولاية تكساس، هيوستن.

وأكدت شرطة هيوستن على حسابها في "تويتر" أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية جراء الحادث، ولقي ثلاثة منهم مصرعهم فيما نقل الرابع إلى المستشفى.

Homicide/Shooting: 6000 Ranchester. Four victims shot. Three deceased. One transported to area hospital. #hounews CC8 — Houston Police (@houstonpolice) March 11, 2021

وصرح ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن المحققين لم يحددوا بعد أي مشتبه به في الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ولا يزال الغموض يلف دوافعها.

المصدر: RT + رويترز