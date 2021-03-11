بكين: دبلوماسيون صينيون يلتقون بمسؤولين أمريكيين في ألاسكا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن دبلوماسيين صينيين سيلتقون بمسؤولين أمريكيين في ألاسكا يومي 18 و 19 مارس الجاري.

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ولفت المتحدث تشاو ليجيان إلى أن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي سيلتقيان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان "بدعوة من الولايات المتحدة".

وقال تشاو إن الصين تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة العلاقات إلى مسار "صحي ومستقر"، والنظر إلى العلاقات بموضوعية وعقلانية، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، واحترام سيادة الصين.

وهذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها بين الطرفين الأمريكي والصيني بعد انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، من سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي اتبع نهجا مشددا تجاه بكين.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها جائحة كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وصفة تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنغان ذاتية الحكم.

المصدر: رويترز