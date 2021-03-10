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تركيا.. 67 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

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تركيا.. 67 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أفادت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 67 حالة وفاة و14 ألفا و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن حصيلة المتعافين من كورونا وصلت إلى مليونين و649 ألفا و862.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا يبلغ 2,821,943، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 29,227.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 66 وفاة و13755 إصابة جديدة بالفيروس.

هذا وسجلت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، بنسبة 2٪ ، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6٪.

المصدر: "الأناضول" + RT

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