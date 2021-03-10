 
مباشر

إيمانويل ماكرون يستقبل جون كيري

أخبار العالم

إيمانويل ماكرون يستقبل جون كيري
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxng

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، اليوم الأربعاء، مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ، جون كيري.

إقرأ المزيد
12 ولاية أمريكية تقاضي بايدن بسبب المرسوم المناخي
12 ولاية أمريكية تقاضي بايدن بسبب المرسوم المناخي

وأضاف القصر في بيان له إن ذلك يأتي في إطار زيارة المبعوث الأمريكي، وزير الخارجية الأسبق، لأوروبا لتعزيز التعاون في مكافحة تغير المناخ.

وتابع البيان: "ستركز المناقشة على المراحل التالية من التنسيق الدولي في المسائل المناخية وستكون فرصة للرئيس الفرنسي ليشاركه محاور رؤيته حول التعددية المناخية الفعالة".

وكان جون كيري قد التقى برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، في أول اجتماع مباشر مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، منذ تغير الإدارة في واشنطن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا