"RT" تقاضي صحيفة "Bild" الألمانية بسبب تقرير مسيء

تستعد قناة RT لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة "Bild" الألمانية، بعد نشر الصحيفة خبرا ادعت فيه أن هيئة تحرير قناة "RT DE" كانت تتجسس على الناشط الروسي المعارض، أليكسي نافالني.

وقالت "RT" في بيان: "تستعد RT DE لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة بيلد الألمانية بعد اتهامات بالتجسس"

وأرسل البنك التجاري الألماني في 26 فبراير إشعارا خطيا بإغلاق حسابات قناة RT ووكالة الفيديو الروسية "Ruptly" في ألمانيا، وسيتوقف الوصول إلى المعاملات المالية للقناة والوكالة اعتبارا من 31 مايو.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية صارمة ضد وسائل الإعلام الألمانية العاملة في روسيا إذا لم تضمن الحكومة الألمانية العمل الطبيعي لوسائل الإعلام الروسية.

المصدر: نوفوستي