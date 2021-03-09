الملكة إليزابيث الثانية وعائلتها تخرجان عن الصمت إزاء تصريحات الأمير هاري وزوجته ميغان

أعربت العائلة الملكية البريطانية بقيادة الملكة، إليزابيث الثانية، عن حزنها من الصعوبات التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، في أول تعليق على مقابلتهما التي أثارت أصداء واسعة.

وأصدر قصر بكنغهام، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه: "العائلة كلها تشعر بحزن بعد معرفتها بشكل كامل مدى صعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة إلى هاري وميغان".

وأضاف البيان: "القضايا التي تمت إثارتها، خاصة تلك التي تتعلق بالعرق، تثير قلقا. وعلى الرغم من أن بعض الذكريات ممكن أن تختلف، إلا أنه يتم التعامل معه بجد كبير وسيجري النظر إليها من قبل العائلة بشكل خاص".

وشدد البيان على أن "كلا من هاري وميغان وأرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة".

المصدر: "رويترز" + وكالات