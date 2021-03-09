 
مباشر
عاجل
موسكو: أوساط معينة أججت أجواء سلبية حول إجراءات روسيا في سوريا لعبت دورا كبيرا في قتل سفيرنا

الإمارات تكرم وزير الخارجية الروسي ونائبه

أخبار العالم

الإمارات تكرم وزير الخارجية الروسي ونائبه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxht

كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسامين تقديرا لجهودهما في تنمية العلاقات بين البلدين.

وقال محمد بن زايد في تغريدة عبر "تويتر": "التقيت سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا.. بحثنا تعزيز علاقات بلدينا الصديقين في مختلف المجالات.. وسعدت بتكريمه بوسام الاتحاد.. ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسام زايد الثاني من الطبقة الأولى اللذين منحهما رئيس الدولة تقديراً لجهودهما في تنمية علاقات البلدين وازدهارها خلال المرحلة الماضية".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الإماراتي: قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سوريا
وزير الخارجية الإماراتي: قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سوريا

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا