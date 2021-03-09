الإمارات تكرم وزير الخارجية الروسي ونائبه

كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسامين تقديرا لجهودهما في تنمية العلاقات بين البلدين.

وقال محمد بن زايد في تغريدة عبر "تويتر": "التقيت سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا.. بحثنا تعزيز علاقات بلدينا الصديقين في مختلف المجالات.. وسعدت بتكريمه بوسام الاتحاد.. ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسام زايد الثاني من الطبقة الأولى اللذين منحهما رئيس الدولة تقديراً لجهودهما في تنمية علاقات البلدين وازدهارها خلال المرحلة الماضية".

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التقيت سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا..بحثنا تعزيز علاقات بلدينا الصديقين في مختلف المجالات..وسعدت بتكريمه بوسام الاتحاد..ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسام زايد الثاني من الطبقة الأولى اللذين منحهما رئيس الدولة تقديراً لجهودهما في تنمية علاقات البلدين وازدهارها خلال المرحلة الماضية pic.twitter.com/Vw8z2OOiMf — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 9, 2021

المصدر: وكالات