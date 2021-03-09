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تركيا تعلن ضبط "مطلوب بالنشرة الحمراء" تسلل من سوريا

أخبار العالم

تركيا تعلن ضبط
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، ضبط 11 شخصا بينهم عنصر من تنظيم "داعش" "مطلوب بالنشرة الحمراء" أثناء محاولتهم التسلل من سوريا.

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وأفادت الوزارة في بيان لها على "تويتر"، أن بين الموقوفين عنصر من تنظيم "داعش" مدرج على اللائحة الحمراء في تركيا.

وبحسب بيان الوزارة، تم ضبط المتسللين في قضاء "ألطن أوزو" بولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

المصدر: الأناضول

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