الولايات المتحدة قلقة من قدرات روسيا والصين الفضائية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء، وقدراتهما على شل الأقمار الصناعة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن قائد قوة الفضاء الأمريكية، جون ريموند، قوله إن "التهديد الذي نراه اليوم خطير للغاية ... كل من الصين وروسيا لديهما العديد من أنظمة الليزر بمستويات قوة مختلفة، تستطيع تدمير أو إلحاق اضرار من الأرض، أو لتعطيل قدرتنا على استخدام الأقمار الصناعية ... كلا البلدين لديهما إمكانيات تثير القلق".

كما وصف قائد القوة الفضائية الأمريكية أحد الأقمار الصناعية الروسية بالدمية الروسية (ماتريوشكا) المتعددة الطبقات، ورجح أنه تم إنشاؤه "لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية في مدار الأرض".

وفي ديسمبر الماضي، قالت قيادة القوة الفضائية الأمريكية إن روسيا أجرت تجربة جديدة لصاروخ يهدف إلى تدمير أقمار صناعية.

وقد انتقدت موسكو آنذاك هذه التصريحات وقالت إنها تبريرات تسعى الولايات المتحدة من خلالها لنشر أسلحة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي