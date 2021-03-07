الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن "مصاف"

أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار عن البندقية الهجومية المتطورة "مصاف"، وعن عدد من الأسلحة الرياضية المنتجة في إيران.

وتمت المراسم بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي.

وتعتبر بندقية "مصاف" من عيار 51×7.62 ملم سلاحا فرديا، وتمت إزاحة الستار عنه سابقا في طراز من عيار 45 ملم.

ويحتوي هذا السلاح على ثلاثة أوضاع، ضامن وقناص ومدفع رشاش، ونصبت فيه سكة "Picatini" قياسية، تسمح بتثبيت الأجهزة الطرفية مثل المنظار والنقطة الحمراء وقاذفة القنابل اليدوية والحامل ثلاثي القوائم.

وهذا الطراز الجديد من بندقية "مصاف" لديه القدرة على إطلاق جميع القذائف من عيار 51×7.62.

ويبلغ المدى المؤثر للبندقية مع المنظار 800 متر في النهار و600 متر بكاميرا حرارية، وقد تم تنفيذ جميع مراحل التصميم والإنتاج من قبل خبراء محليين في منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، وسيجري تسليم هذا الطراز الجديد من بندقية "مصاف" للقوات البرية للجيش الإيراني.

كما تمت إزاحة الستار عن أسلحة رياضية في هذه المراسم، وهي بندقية Homak الرياضية (طراز Trapp)، وبندقية Sorena 2 الرياضية (طراز سبورتنغ)، وبندقية Arta الهوائية (4.5 و 5.5)، وبندقية Touka الهوائية (تبديل أوتوماتيكي) وبندقية الهواء PCP.

المصدر: فارس