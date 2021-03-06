دالاي لاما يتلقى لقاح كورونا

تلقى دالاي لاما الـ14، الزعيم الروحي البوذي للتبت، الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر مكتب دالاي لاما لقطات تظهره وهو يخضع اليوم السبت للتطعيم ضد كورونا في مستشفى بمدينة دارامسالا الهندية، التي يتخذ الزعيم الروحي التبتي منها مقرا له.

وأشار دالاي لاما إلى أنه يقوم بهذه الخطوة تنفيذا لنصيحة من أصدقائه، ومنهم أطباء، مشددا على أن التطعيم مفيد جدا ويتيح تفادي مشاكل خطيرة، ويجب على الجميع الحذو حذوه.

ولم يكشف دالاي لاما عن نوع اللقاح الذي تلقاه.

المصدر: RT