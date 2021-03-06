إسرائيل..أول حفل لحاملي "جواز السفر الأخضر"

احتشد مئات الأشخاص في إسرائيل، كانوا قد حصلوا على "جواز السفر الأخضر"، في ملعب كرة القدم بتل أبيب، لحضور الحفل الأول، بعد الخروج تدريجيا من إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

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وارتدى 500 إسرائيلي كمامات ممن يملكون "جواز السفر الأخضر"، وهي تعرفة بأولئك الذين مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أسبوعا، بالإضافة إلى المتعافين من هذا الفيروس، وجلسوا في القسم الأوسط من ملعب بلومفيلد الذي يتسع لـ30 ألف مشاهد، لحضور عرض لنجم البوب ​​الإسرائيلي، إيفري ليدر.

من جانبه، قال إيتان شوارتز، المتحدث باسم بلدية تل أبيب: "بما أن غالبية السكان قد تم تطعيمهم بالفعل ... يمكننا أخيرا فتح أنشطتنا الثقافية والترفيهية".

وأضاف: "آمل أن نتمكن قريبا من ملء الملعب (بلومفيلد)".

كما أنه في معظم حالات العودة إلى الحياة الطبيعية (ما قبل جائحة كورونا)، يتعين على الإسرائيليين امتلاك "جواز السفر الأخضر"، للعودة إلى هذه الحياة، حيث تلقى أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، الجرعتين الموصي بهما من لقاح "Pfizer/BioNTech" المضاد لفيروس كورونا، منذ بدء حملة التلقيح في ديسمبر الماضي.

وبدأت إسرائيل في فبراير الماضي بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا، بعد الإغلاق العام الثالث، ومنذ ذلك الحين، أعادت تدريجيا افتتاح مراكز التسوق، والصالات الرياضية، وحمامات السباحة، والفنادق، وبعض المرافق الثقافية.

وسجلت إسرائيل أكثر من 796000 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك أكثر من 5800 حالة وفاة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"