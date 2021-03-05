وزير خارجية اليونان يزور القاهرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوأنو، أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس، سيزور القاهرة يوم الإثنين المقبل.

وقال بابايوأنو إنه "سيتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية ومجمل الوضع السياسي والتعاون الاقتصادي وأيضا التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية والتطورات في شرق المتوسط والوضع في ليبيا".

وأشار إلى أنه سيتم خلال الزيارة التركيز على متابعة "منتدى الصداقة" الذي عقد مؤخرا في أثينا، وعلى هامشه كان هناك لقاء ثنائي بين وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ونظيره المصري سامح شكري، وأيضا اجتماع ثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر.

وأكد المسئول اليوناني، على قوة العلاقات الثنائية الممتازة بين اليونان ومصر، مشيرا إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أثينا في نوفمبر الماضي، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر في أغسطس بالقاهرة.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الخامسة منذ تولى ديندياس حقيبة وزارة الخارجية اليونانية، التي يزور فيها القاهرة، مؤكدا أن "هذا وحده يشير إلى العلاقات الممتازة بين البلدين".

وذكر بابايوأنو، أن أثناء عودة الوزير ديندياس من القاهرة سوف يزور قبرص.

المصدر: RT