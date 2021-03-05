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أردوغان يجري اتصالا مرئيا مع ميركل

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أردوغان يجري اتصالا مرئيا مع ميركل
Reuters /dam
الرئيس التركي رجب طيب أدروغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اجتماعا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر اتصال مرئي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الاجتماع حضره من الجانب التركي، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ومتحدث "حزب العدالة والتنمية" عمر جليك.

كما حضر الاجتماع عن الجانب التركي أيضا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومحدث الرئاسة إبراهيم قالن، بحسب البيان.

وقالت وكالة "الأناضول" إن البيان لم يتطرق إلى فحوى ما تم بحثه خلال الاجتماع.​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"

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