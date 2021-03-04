زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليونان

أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وسط اليونان.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 29 كيلومترا من شمال غرب مدينة لاريسا التي يبلغ عدد سكانها 144 ألف نسمة.

وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مبينة أنه وقع على عمق كيلومترين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الزلزال يمثل الهزة الـ41 التي تقع في اليونان خلال الساعات الـ33 الأخيرة.

المصدر: وكالات