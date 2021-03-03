نائب ترامب يكسر صمته وينتقد انتخابات 2020

انتقد مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن، معتبرا أن الانتخابات شابتها مخالفات كبيرة.

وقال بينس، الذي كان يترأس جلسة مشتركة للكونغرس عندما اقتحم مؤيدو ترامب مبنى الكابيتول، إن هناك "مخالفات كبيرة حصلت في عملية التصويت، كما كان هناك حالات ألغى فيها المسؤولون قانون انتخابات الولاية".

وجادل بينس في مقال للرأي بأن الإجراءات المتضمنة في قانون حقوق التصويت، من شأنها أن "تسحق التعديل الأول من الدستور الأمريكي، وتزيد من تآكل الثقة في انتخاباتنا وتضعف أصوات الناخبين المؤهلين".

وأضاف: "بينما بدأ المشرعون في العديد من الولايات بالعمل على إصلاح الانتخابات لاستعادة ثقة الجمهور في انتخابات الولايات، للأسف، اختار الديمقراطيون في الكونغرس تنحية تلك المخاوف والإصلاحات الصحيحة ودفع محاولة وقحة لتأميم الانتخابات في تجاهل صارخ لدستور الولايات المتحدة".

المصدر: The Hill