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معارض فنزويلي: مالي والإمارات سهلتا تجارة الذهب الفنزويلية في 2020

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معارض فنزويلي: مالي والإمارات سهلتا تجارة الذهب الفنزويلية في 2020
Reuters
المعارض الفنزويلي خوليو بورخيس
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قال المعارض الفنزويلي خوليو بورخيس، إن مالي والإمارات سهلتا تجارة الذهب الفنزويلية في عام 2020، عبر إرسال الذهب الفنزويلي إلى مالي ثم إعادة بيعه في الإمارات للحصول على الدولار.

وأوضح بورخيس، الذي وصفه زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو بصفته كبير مبعوثيه في الخارج، أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، استخدمت هذه الأموال لـ"تبقى واقفة على قدميها" رغم العقوبات الأمريكية.

وأضاف: "الذهب أرسل عبر طائرة روسية إلى مالي، حيث تم تكريره ثم إعادة بيعه في الإمارات العربية المتحدة للسماح لإدارة مادورو بالحصول على نقود بالعملة الأجنبية".

المصدر: "رويترز"

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