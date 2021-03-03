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منظمة الصحة العالمية توضح موقفها من "جوازات سفر كوفيد"

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منظمة الصحة العالمية توضح موقفها من
Reuters Denis Balibouse
مقر منظمة الصحة العالمية - أرشيف
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أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة في الوقت الحالي لا تدعم إدخال "جوازات سفر كوفيد".

وقالت في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لقد تحدثت منظمة الصحة العالمية عن هذا الموقف.. في الوقت الحالي لا توصي بمثل هذه الجوازات".

واعترفت فوينوفيتش، في وقت سابق، بأن "المنظمة ستقدم في المستقبل توصياتها بشأن المعلومات التي يجب أن تحتويها هذه الجوازات".

من جهتها، كتبت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن "جوازات سفر التطعيم لن تظهر في الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "فكرة إدخال جوازات سفر كوفيد في الاتحاد الأوروبي تتعارض مع قاعدة التطعيم الطوعي".

المصدر: RT

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