لقاحات "كوفيد-19" تتدفق على دول إفريقيا

تلقت كينيا أكثر من مليون جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" للوقاية من كوفيد-19 يوم الأربعاء، فيما قالت رواندا إنها أول دولة في إفريقيا تحصل على جرعات من شركة "فايزر".

وفي ضوء شح الموارد وضعف الإمكانيات مقارنة بباقي دول العالم، تتسابق الدول الإفريقية للحصول على الجرعات اللازمة لحماية نحو 1.3 مليار إنسان في القارة وإعادة فتح الأعمال التجارية بأمان.

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وتضررت إفريقيا من فيروس كورونا بصورة أقل نسبيا من باقي العالم، وسجلت 104 آلاف وفاة بحسب إحصاء "رويترز"، ويقل هذا العدد عن الوفيات في دول مثل الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وبريطانيا.

وشحنة كينيا التي وصلت على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية، هي جزء أولى من حصة تبلغ 3.56 مليون جرعة مخصصة من برنامج "كوفاكس" العالمي لتوزيع اللقاحات.

ويهدف برنامج "كوفاكس" الذي يقوده التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين إلى تقديم أكثر من 1.3 مليار جرعة إلى 92 دولة ذات دخل متوسط ومنخفض، لحماية ما يصل إلى 20 بالمئة من سكانها.

وفي كيغالي، قال مسؤولون إن رواندا ستحصل على أولى الجرعات من لقاح "فايزر" الواقي من كوفيد-19 التي ستصل إلى إفريقيا وفق خطة التوزيع، ويمثل لقاح "فايزر" تحديا لوجستيا إضافيا لأنه يحتاج إلى التخزين في درجة حرارة شديدة البرودة.

وقالت وزارة الصحة إنه من المقرر أن تصل الشحنة التي تشمل 102960 جرعة إلى كيغالي بعد ساعات من وصول رحلة تحمل 240 ألف جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وأقامت الحكومة بنية تحتية خاصة لحفظ اللقاح عند درجة حرارة 70 تحت الصفر.

وقال فودي ندياي منسق الأمم المتحدة المقيم بالبلاد إن رواندا من بين أولى الدول ذات الدخل المنخفض التي تحصل على نوع اللقاح الذي يتطلب الحفظ في درجة برودة شديدة.

وتعتزم رواندا تدشين حملة التطعيم يوم الجمعة، وستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، وتأمل في تطعيم 30 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليونا قبل نهاية هذا العام.

وفي غرب إفريقيا، تسلمت السنغال 324 جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" في وقت سابق من اليوم في إطار برنامج "كوفاكس" العالمي.

وتضاف هذه الجرعات إلى 200 ألف لقاح اشترتها السنغال من شركة "سينوفارم" الصينية لبدء المرحلة الأولى من حملة التطعيم المحلية.

المصدر: رويترز