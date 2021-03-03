باريس: ماكرون طلب من روحاني بوادر واضحة

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، من طهران اتخاذ خطوات واضحة تؤكد حسن نواياها بشأن الاتفاق النووي.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن ماكرون ذكّر روحاني في المكالمة التي جرت بينهما أمس الثلاثاء بالمساعي التي بذلتها فرنسا مع شركائها في السنوات الأخيرة من أجل التوصل إلى حل من خلال التفاوض بشأن الاتفاق المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 عام 2015.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي "شدد على أهمية أن تتقدم إيران ببوادر واضحة وفورية، مما سيتيح استئناف الحوار مع جميع الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا".

وأعرب ماكرون لروحاني، حسب البيان، عن قلقه البالغ بشأن القرارات التي اتخذتها إيران في مخالفة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه من المهم للغاية أن تعود طهران فورا إلى الالتزام بالصفقة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: أ ف ب + رويترز