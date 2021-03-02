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ميركل تقترح تخفيف بعض قيود كورونا في ألمانيا

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ميركل تقترح تخفيف بعض قيود كورونا في ألمانيا
Reuters
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اقترحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السماح بمزيد من التواصل بين العائلات، اعتبارا من الأسبوع المقبل، في إطار خطط لتخفيف تدريجي للقيود المرتبطة بكورونا بحسب مسودة وثيقة.

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وسيسمح مجددا وفق الوثيقة، بالاجتماعات الخاصة بين عائلتين، على ألا تتعدى خمسة بالغين، وذلك اعتبارا من الثامن من مارس، مع اقتراح إعادة فتح محال بيع الزهور والمكتبات والحدائق قريبا.

ولم يحصل نص الوثيقة على موافقة مسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، ومن المقرر أن يجروا محادثات مع ميركل الأربعاء.

وفي نهاية شهر فبراير، أعادت المدارس ودور الحضانة فتح أبوابها، بعد شهرين من الإغلاق، في معظم أنحاء ألمانيا على الرغم من المخاوف من موجة وباء ثالثة، ناجمة عن انتشار المتحور البريطاني.

وتوجه الأطفال إلى الحضانة أو المدرسة في عشر مقاطعات ألمانية من أصل 16، وكانت ولايتان هما ساكسونيا السفلى، وساكسونيا، قد سبق أن أعادتا فتح المدارس.

المصدر: أ ف ب

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