غانتس: نسعى "لترتيب أمني خاص" مع دول خليجية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء، أنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل.

وقلل غانتس خلال زيارته لمعبر حدودي بين إسرائيل وغزة من شأن تقرير لإذاعة "كان" العامة قال إن إسرائيل تدرس إبرام اتفاق دفاعي مع دول عربية خليجية لكنه قال إنه يجري السعي لتطوير علاقات أمنية.

وقال غانتس "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها"، مضيفا "نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب".

وامتنع غانتس عن الخوض في تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا الترتيب.

وأقامت دولة الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي. واقترحت إسرائيل والإمارات إقامة تعاون دفاعي وعسكري في إطار التقارب المدعوم من الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز