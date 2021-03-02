سيئول: عودة 5 بحارة ميانماريين من طاقم السفينة المحتجزة لدى إيران إلى بلادهم

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن 5 بحارة ميانماريين من طاقم ناقلة النفط "هانكوك كيمي" المحتجزة في إيران سيعودون إلى وطنهم عبر مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية.

وقال: "بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعود بحار كوري جنوبي وبحار إندونيسي إلى وطنهما في وقت قريب، وسيدخل شخصان إيران لإدارة السفينة المحتجزة نيابة عنهما".

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني احتجز في الرابع من يناير الماضي، ناقلة النفط الكورية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متنها 20 بحارا، من بينهم 5 كوريين جنوبيين بمن فيهم القبطان و11 شخصا من ميانمار واثنان إندونيسيان واثنان من فيتنام.

وأعلنت الحكومة الإيرانية في فبراير الماضي، الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

وعاد بحار كوري جنوبي إلى بلاده في العاشر من فبراير الماضي، لأسباب صحية، ويعد أول بحار يعود إلى بلاده من طاقم السفينة المحتجزة لدى إيران.

المصدر: "يونهاب"