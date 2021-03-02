مسؤول أفغاني: الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" كان محكوما بالفشل

قال كبير مستشاري الرئيس الأفغاني لشؤون المصالحة بين الأحزاب السياسية والقبائل حاجي نزير أحمدزاي إن الاتفاق السلمي بين الولايات المتحدة و"طالبان" كان محكوما عليه بالفشل منذ البداية.

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وذكر أحمدزاي في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "كنا نقول منذ البداية إن هذا الاتفاق لن يعمل لأن الحكومة الأفغانية لم تشارك فيه. وانضممنا إليهما (إلى الجانبين) لمناقشة عدد من المسائل من أجل السلام، غير أن الوعود التي أعطتها طالبان في اتفاق الدوحة لم تنفذ".

وأضاف أن نطاق الأعمال العسكرية وأعمال العنف في أفغانستان ازداد على خلفية محادثات الدوحة.

ووقعت الولايات المتحدة و"طالبان" عام 2020 في قطر أول اتفاق سلمي منذ أكثر من 18 عاما من الحرب. ويقضي هذا الاتفاق بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وإطلاق حوار أفغاني أفغاني بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

المصدر: نوفوستي