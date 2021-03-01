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إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا جديدا

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إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا جديدا
AMMAR AWAD
علما إسرائيل والبحرين عند مدخل فندق الملك داوود في القدس
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والبحرين وقعتا اتفاقية تسمح بتبادل البريد المباشر بين البلدين.

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ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاق تم بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والبحرين كانتا قد قد وقعتا في شهر أكتوبر الماضي اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية.

ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر الماضي في واشنطن، وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994، ومصر في 1979.

المصدر: I24NEWS"+ RT"

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