إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا جديدا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والبحرين وقعتا اتفاقية تسمح بتبادل البريد المباشر بين البلدين.

إقرأ المزيد

ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاق تم بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل.

At the initiative of 🇮🇱🇧🇭 Ministries of Communication & Foreign Affairs, Israeli & Bahraini postal services signed an agreement enabling cooperation and direct exchange of letters, packages and other services between the countries. taking 🇮🇱🇧🇭 friendship up another notch. https://t.co/jh3Ukqifwc — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 1, 2021

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والبحرين كانتا قد قد وقعتا في شهر أكتوبر الماضي اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية.

ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر الماضي في واشنطن، وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994، ومصر في 1979.

المصدر: I24NEWS"+ RT"