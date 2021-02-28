تقرير: إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني وربما خلال أيام

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع مساء الأحد، إنه "لا مفر" من الرد على "الهجوم الإيراني على سفينة شحن إسرائيلية قبالة سواحل عمان مساء الخميس.

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ولم تتبن إيران الهجوم رسميا، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، اتهما إيران علنا بالوقوف خلف الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابات.

وأجريت مشاورات أمنية إسرائيلية مساء الأحد، شاركت فيها كافة القيادات الأمنية وترأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وغانتس، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية (كان).

وذكرت الهيئة أنه "يفهم أن إسرائيل سترد على الهجوم، وربما خلال أيام"، واستدركت قائلة "لكن ذلك لا يعني بالضرورة أننا سنعرف ما هو الرد".

في المقابل، أفادت "القناة 13" العبرية بأن الفحص الأولي يبين أن السفينة أصيبت بألغام بحرية ألصقت بالسفينة، لكن من غير الواضح في أي ميناء بحري ألصقت، علما بأنها انطلقت من ميناء الدمام السعودي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية