أردوغان: الانقلاب جريمة ضد الإنسانية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لانقلاب 28 فبراير عام 1997.

وقال أردوغان في رسالته: "الانقلاب جريمة ضد الإنسانية، عشت انقلاب 28 فبراير، وأعيه جيدا".

وأضاف: "كنت رئيس بلدية اسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير، ودخلت السجن دون مبرر قانوني لأنني قرأت أبياتا من الشعر، وأرادوا إنهاء مسيرتي السياسية".

وأردف قائلا: "اليوم أتولى رئاسة الجمهورية التركية بصفتي أول رئيس منتخب من قبل الشعب مباشرة، ورغم كل المعوقات، أخدم أمتي بكل فخر واعتزاز".

وتحيي تركيا في 28 فبراير من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ، اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة".

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو 1996، برئاسة الراحل نجم الدين أربكان، اتهامات بـ "تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، حيث أرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.

المصدر: الأناضول