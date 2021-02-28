"إن بي سي": توقعات بأن يعلن ترامب الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية يوم الأحد بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعداده لخوض الانتخابات القادمة في العام 2024.

وقالت الشبكة "في خطاب سيلقيه يوم الأحد لاختتام مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، سيعلن الرئيس السابق دونالد ترامب أن الرحلة المذهلة التي بدأها منذ أربع سنوات لم تنته بعد، وصولا إلى الإعلان عن نواياه لعام 2024 ووضع رؤيته لمستقبل الحزب الجمهوري".

وأضافت أنه من المتوقع أن يقول الرئيس السابق في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض الشهر الماضي: "أقف أمامكم اليوم لأعلن أن الرحلة المذهلة التي بدأناها معا منذ أربع سنوات لم تنته بعد.. نجتمع بعد ظهر هذا اليوم للحديث عن المستقبل.. مستقبل حركتنا، ومستقبل حزبنا، ومستقبل بلدنا الحبيب."

وذكرت الشبكة أيضا أنه جاء في المقتطفات: "الحزب الجمهوري متحد. الانقسام الوحيد هو بين حفنة من المتسللين السياسيين في واشنطن العاصمة، وفي جميع أنحاء البلاد".

وحسب "إن بي سي" فإن التصريحات توضح على الأقل كما هو مكتوب، أن ترامب لا يخطط لإنشاء حزب جديد أو مغادرة الحزب الجمهوري.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن هو أيضا في مرمى نيران خطاب الرئيس السابق، حيث ينتقد ترامب خليفته بشأن الهجرة والصين وإعادة فتح المدارس.

ومن المتوقع أن تستمر تصريحات ترامب أكثر من تسعين دقيقة.

المصدر: شبكة "إن بي سي" الأمريكية