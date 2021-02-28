مع تجاوزها عتبة الـ60 ألف وفاة جراء كورونا.. إيران تعلق الرحلات مع عشرات الدول

تخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيران رسميا اليوم الأحد عتبة الـ60 ألف حالة وفاة، فيما قررت السلطات تعليق الرحلات الجوية من وإلى أكثر من 30 دولة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سیما سادات لاري، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم، عن تسجيل 93 حالة وفاة و8010 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية مليونا و631169 إصابة مؤكدة، منها 60073 حالة وفاة ومليون و393125 حالة شفاء.

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، بأن اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة كورونا حظرت رحلات الطيران من وإلى 32 دولة، بالإضافة إلى منع استقبال المسافرين الذين ينوون دخول إيران بشكل مباشر أو غير مباشر من الذين أقاموا كحد أقصى 14 يوما قبل موعد السفر أو أكثر من 4 ساعات، في تلك الدول، على رأسها بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

المصدر: فارس