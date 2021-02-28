ميانمار.. مقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين وإصابة آخرين برصاص الشرطة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر سياسية وطبية، بأن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص على محتجين، اليوم الأحد، فقتلت ما لا يقل عن سبعة، وأصابت عدة أشخاص.

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وأشارت "رويترز" إلى أن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص في أنحاء متفرقة من يانجون، كبرى المدن، بعدما لم تفلح قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في تفريق الجموع، حيث تلقت الشرطة دعما من جنود الجيش.

كما أوضحت صور تناقلتها وسائل الإعلام، قيام عدد من المتظاهرين بنقل المصابين، مظهرة وجود آثار دماء على الأرض.

من جانبه، لفت طبيب يعمل بأحد المستشفيات لـ"رويترز"، إلى أن رجلا توفي بعد نقله للمستشفى مصابا بعيار ناري في الصدر.

كما لقيت امرأة مصرعها نتيجة ما يشتبه أنها أزمة قلبية، بعدما فضت الشرطة احتجاجا للمعلمين بقنابل الصوت في المدينة، وفق ما نقلت "رويترز" عن ابنتها وزميل لها.

وبحسب "رويترز"، أكد السياسي، كياو مين هتيكي، أن الشرطة أطلقت الرصاص في مدينته داوي بجنوب البلاد، فقتلت ثلاثة وأصابت عدة أشخاص آخرين، في حين ذكرت وكالة "ميانمار ناو" الإعلامية أن شخصين قتلا خلال احتجاج في مدينة ماندالاي.

هذا ولم ترد الشرطة ولا المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على طلبات للتعقيب.

وأفاد سكان ووسائل إعلام بأن الشرطة فضت احتجاجات في بلدات أخرى منها لاشيو في الشمال الشرقي، وميك في أقصى الجنوب.

المصدر: رويترز