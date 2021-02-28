الصين تغلق متحف ماو تسي تونغ

أفاد موقع chinanews، اليوم، بأن السلطات الصينية، ستغلق متحف ماو تسي تونغ (1893-1976) في مدينة شاوشان، موطن أول زعيم للصين الحديثة، وذلك بهدف ترميمه.

ووفقا للموقع، سيستأنف المتحف العمل، بعد شهرين تقريبا، أي قبل حلول يوم العمال العالمي، الذي يحتفل به في الأول من مايو.

تم افتتاح المتحف أمام السياح، خلال حياة الزعيم ماو، في عام 1964.

وتبلغ مساحة المتحف أكثر من 32.9 ألف متر مربع، وهو يضم حوالي 63 ألف قطعة، بعضها في المستودعات.

وخلال الخمسين سنة الأخيرة، زار المتحف أكثر من 100 مليون شخص.

المصدر: تاس