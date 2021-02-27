أردوغان يستذكر نجم الدين أربكان في الذكرى العاشرة لرحيله

استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان في الذكرى العاشرة لوفاته.

وكتب أردوغان عبر "تويتر": "في الذكرى العاشرة لرحيل أستاذنا، البروفسور نجم الدين أربكان نترحم على رجل دولة وسياسة وعلم، أمضى حياته في النضال والتعلّم والتعليم والخدمة، ولفتح آفاق جديدة للبلاد".

وتضمن منشور الرئيس التركي صورة للراحل أربكان.

ولد أربكان في 29 أكتوبر 1926، وهو مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة حزب "الرفاه" ورئاسة وزراء تركيا في الفترة بين 1996 و1997.

وتوفي أربكان في 27 فبراير 2011 بأحد مستشفيات أنقرة، عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعه حشد مهيب من الناس، وذلك بمشاركة الرئيس التركي يومها عبد الله غول، ورئيس الحكومة يومها رجب طيب أردوغان.

المصدر: "الأناضول"