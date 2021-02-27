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الرئيس الصيني ينحني أمام سيدة ساهمت في تخليص بلاده من الفقر! (فيديو)

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الرئيس الصيني ينحني أمام سيدة ساهمت في تخليص بلاده من الفقر! (فيديو)
Reuters
صورة أرشيفية
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ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ في مشهد إنساني خلال تكريمه لسيدة عمرها 97 عاما، إذ انحنى لها تقديرا لجهودها في التخلص من الفقر ودعم جهود الدولة في هذا المجال.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين مقطع فيديو، قالت إنه يرصد "لحظة دافئة انحنى فيها شي جين بينغ ليمنح شهادة الشرف لقدوة التخلص من الفقر، وهي سيدة تدعى شيا سن"، مشيرة إلى أن هذا الأمر جرى في قاعة الشعب الكبرى يوم 25 فبراير الجاري.

ولفتت الشبكة إلى أن الرئيس الصيني قدم أوسمة وشهادات وميداليات للحاصلين على اللقب الفخري الوطني لإسهاماتهم البارزة في قضية الحد من الفقر في أنحاء البلاد.

وكان شي جين بينغ، أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع، مشيرا إلى أنها استثمرت في مكافحة الفقر على مدار السنوات الثماني الماضية ما يعادل نحو 246 مليار دولار.

المصدر: شبكة تلفزيون الصين

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