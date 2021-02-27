احتجاج في دبلن على الإغلاق ينتهي بصدامات مع الشرطة

أفاد موقع "RTÉ" الإيرلندي، السبت، بأن قوات الأمن اعتقلت 23 شخصا وسط مدينة دوبين بعد انتهاء احتجاج على قيود فيروس كورونا باشتباكات مع الشرطة.

وحاول مئات المتظاهرين وسط العاصمة الإيرلندية الوصول إلى شارع سانت ستيفنز جرين، فيما كثفت السلطات من وجود القوات الأمنية في المدينة.

واستخدم عناصر الأمن الهراوات في صد المتظاهرين بعد إلقاء شيء يشبه الألعاب النارية المشتعلة على أحد ضباط الشرطة، فيما نقل الضابط إلى المستشفى.

من جهته، دان نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار أعمال العنف في العاصمة.

وكتب على "تويتر": "أشعر بالفزع لرؤية هذا في شوارعنا. لقد أمضى الشعب الإيرلندي العام الماضي في محاربة كورونا.. لا يوجد عذر للعنف ضد الشرطة أو أي شخص آخر".

DUBLIN, IRELAND pic.twitter.com/kl6WT1sBxR — Robin Monotti FRSA MA BSc (@robinmonotti) February 27, 2021

وأضاف: "هذا السلوك من قبل عدد قليل من الأنانيين يقوض التضحيات التي قدمها الملايين في السنوات الأخيرة".

المصدر: RT + "نوفوستي"