وزارة الدفاع الأرمنية: الجيش خارج السياسة

أكدت وزارة الدفاع الأرمنية، السبت، أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بشكل كامل لضمان أمن الجمهورية، بغض النظر عن العملية السياسية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "الجيش مستمر في الخدمة باسم ضمان أمن الدولة والشعب". وحثت الوزارة على "عدم الإدلاء بتصريحات نيابة عن وزارة الدفاع وعدم إشراك الجيش في العمليات السياسية".

وأضافت: "وزارة الدفاع والقوات المسلحة خارج السياسة وستواصل باستمرار خطوات إصلاح وتحديث قطاع الدفاع".

من جهته، أكد أحد قادة المعارضة جيجام مانوكيان، في وقت سابق، على أن "جميع وحدات القوات المسلحة الأرمنية انضمت إلى بيان قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان والحكومة".

وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية، أن "الرئيس أرمين ساركيسيان لم يوقع مرسوما بشأن إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، أونيك غاسباريان، والذي طلب باشينيان استقالته".

بدوره، أكد رئيس الوزراء باشينيان أنه أرسل وللمرة الثانية، التماسا إلى رئيس الجمهورية، يطلب فيه إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

المصدر: "إنترفاكس"