إيطاليا.. 280 وفاة و18916 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 280 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم السبت، مقابل 253 في اليوم السابق.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 18916 بعد أن كان 20499 يوم الجمعة.

وسجلت إيطاليا 97507 حالات وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام 2020 في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

جدير بالذكر أن إيطاليا سجلت 2.91 مليون إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد.

المصدر: رويترز