إسرائيل: تقييمنا المبدئي أن إيران تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "تقييمه المبدئي أن إيران" تقف وراء الهجوم على سفينة يملكها إسرائيلي يوم الخميس.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "Dryad Global" للأمن البحري، قالت إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم الخميس.

وقالت "Dryad Global" التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.

وأفاد تقرير إعلامي إسرائيلي، في وقت سابق بأن سفينة "هيل يسري" المملوكة لإسرائيل، والتي تعرضت لتفجير بخليج عمان الخميس الماضي، "أصيبت من فوق سطح الماء"، محملا إيران مسؤولية التفجير.

ونقل موقع "إسرائيل 24" عن مصادر قولها، إن إسرائيل ترى بإيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهاما.

ووفق الموقع فقد قال مالك السفينة، رامي أونغر، إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية".

ونقل الموقع عن خبير في الاستخبارات الأمريكية تأكيده أن "السفينة لم تصطدم بلغم بحري وإنما أصيبت من سطح الماء".

المصدر: "رويترز" + RT